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«Барселона» — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15

«Барселона» — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15
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Сегодня, 24 февраля, состоится матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Муньис Руис. Матч начнётся в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 25 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 54 очка и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Ла Лиге «Хетафе» заработал 34 очка и располагается на 10-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура испанского чемпионата. В той игре каталонский клуб и «Хетафе» сыграли вничью со счётом 0:0.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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