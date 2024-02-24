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Президент «Барселоны»: мы не опускаем руки и поборемся за победу в ЛЧ и Ла Лиге

Президент «Барселоны»: мы не опускаем руки и поборемся за победу в ЛЧ и Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что сине-гранатовые способны бороться за победу в испанской Примере и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Мы не опускаем руки и будем бороться за Лигу чемпионов и Ла Лигу.

Важно помнить, что у «Барсы» есть только мы, барселонцы. Наша сила заключается в нашей идентичности, нашей истории и нашей ассоциативной модели, которая всегда будет защищать совет директоров, который я имею честь возглавлять. Мы будем гарантами того, что клуб всегда будет в руках партнёров «Барсы», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, после 25 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 54 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на восемь очков.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1).

Турнирная таблица Ла Лиги
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