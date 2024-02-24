Корниленко оценил тренерский потенциал Дзагоева

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о перспективах бывшего игрока сборной России Алана Дзагоева в тренерской карьере.

«Мы очень много общались с Аланом в период стажировки, практически вместе обсуждали каждую тренировку, много разговаривали и после тренировок. Я считаю, что он двигается в правильном направлении. Важно, что ему нравится то, что он делает, смотреть на футбол с новой стороны. Я убеждён, что всё в его руках и он сам должен определиться, нужна ли ему тренерская карьера. Всё, что касается футбола, у Дзагоева везде может получиться. Он умный парень и, я уверен, примет правильное решение», – приводит слова Корниленко Metaratings.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». Этой зимой он проходил тренерскую стажировку в самарских «Крыльях Советов».