Игрок «Рубина» Безруков: Дзагоев сможет стать тренером — человек с возрастом меняется

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков считает, что экс-футболист казанского клуба Алан Дзагоев сможет стать тренером. По его мнению, излишняя эмоциональность не помешает Дзагоеву, так как с возрастом люди меняются.

«Он тоже очень эмоциональный, но большинство футболистов такие. Просто кто-то не держит это в себе. Дзага спокойно может стать тренером. Человек с возрастом меняется: может быть одним игроком, а тренером — уже другим», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». Сейчас он проходит тренерскую стажировку в самарских «Крыльях Советов».