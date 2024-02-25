Де Йонг высказался о юбилейном 11-тысячным голе «Барселоны»

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал 11-тысячный гол команды за всю историю «сине-гранатовых», который игрок забил в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (4:0).

«Привет, я забил 11-тысячный гол в истории «Барселоны». Я очень доволен этим, а также доволен нашей сегодняшней победой. Спасибо всем за поддержку, ждём следующий матч», – приводит слова де Йонга официальный сайт «Барселоны».

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В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 26 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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