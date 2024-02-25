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Де Йонг высказался о юбилейном 11-тысячным голе «Барселоны»

Де Йонг высказался о юбилейном 11-тысячным голе «Барселоны»
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Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал 11-тысячный гол команды за всю историю «сине-гранатовых», который игрок забил в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (4:0).

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Рафинья – 20'     2:0 Феликс – 53'     3:0 Ф. де Йонг – 61'     4:0 Лопес Мартин – 90+1'    

«Привет, я забил 11-тысячный гол в истории «Барселоны». Я очень доволен этим, а также доволен нашей сегодняшней победой. Спасибо всем за поддержку, ждём следующий матч», – приводит слова де Йонга официальный сайт «Барселоны».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 26 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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