Де Йонг забил 11-тысячный гол «Барселоны» за всю историю существования клуба

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг забил 11-тысячный гол команды за всю историю «сине-гранатовых», сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, третий гол в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (4:0) записал на свой счёт полузащитник Френки де Йонг. Его забитый мяч стал 11-тысячным за всю историю клуба, с учётом всех турниров, в которых когда-либо принимала участие каталонская команда (26 турниров).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Первый гол за «Барселону» в официальном матче был забит Жорже Жерваном в ворота уже несуществующего спортивного клуба «Испания» на Кубке Макайи, первом футбольном турнире, проводимом в Испании. Десятитысячный гол «сине-гранатовых» записал на свой счёт аргентинский форвард Лионель Месси восемь лет назад.

Отметим, больше всего голов «Барселоной» было забито в Ла Лиге (6 458), за ней следуют Кубок Испании (1 513), Кубок Каталонии (1 240) и Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов (680).

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 26 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Болельщики застали Мбаппе в аэропорту Барселоны: