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Де Йонг забил 11-тысячный гол «Барселоны» за всю историю существования клуба

Де Йонг забил 11-тысячный гол «Барселоны» за всю историю существования клуба
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Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг забил 11-тысячный гол команды за всю историю «сине-гранатовых», сообщает официальный сайт клуба.

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Рафинья – 20'     2:0 Феликс – 53'     3:0 Ф. де Йонг – 61'     4:0 Лопес Мартин – 90+1'    

По информации источника, третий гол в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (4:0) записал на свой счёт полузащитник Френки де Йонг. Его забитый мяч стал 11-тысячным за всю историю клуба, с учётом всех турниров, в которых когда-либо принимала участие каталонская команда (26 турниров).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Первый гол за «Барселону» в официальном матче был забит Жорже Жерваном в ворота уже несуществующего спортивного клуба «Испания» на Кубке Макайи, первом футбольном турнире, проводимом в Испании. Десятитысячный гол «сине-гранатовых» записал на свой счёт аргентинский форвард Лионель Месси восемь лет назад.

Отметим, больше всего голов «Барселоной» было забито в Ла Лиге (6 458), за ней следуют Кубок Испании (1 513), Кубок Каталонии (1 240) и Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов (680).

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 26 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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