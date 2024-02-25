Булыкин: московские команды поборются с «Краснодаром» и «Зенитом» за чемпионство

Бывший нападающий сборной России, леверкузенского «Байера» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин считает, что московские команды смогут побороться за победу в Российской Премьер-лиге с «Краснодаром» и «Зенитом».

«Локомотив» усилился и отставание от третьего места не такое большое. Думаю, у них есть задача быть в тройке. Нас ждёт интересная концовка сезона. Московские команды будут думать не только о третьем месте, но и ещё поборются с «Краснодаром» и «Зенитом» за первое место, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее исследовательская организация CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по трансферному балансу за последние пять сезонов.