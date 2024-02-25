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«Зенит» — худший клуб РПЛ по трансферному балансу за последние пять сезонов

Исследовательская организация CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по трансферному балансу за последние пять сезонов. Санкт-петербургский «Зенит» показал худший результат — минус € 126 млн.

В данный рейтинг вошли лишь шесть клубов чемпионата России по футболу, так как организация учитывала те клубы, чей объём трансферов (расходы и доходы) превысил € 100 млн за последние пять сезонов.

Рейтинг шести клубов РПЛ:

1. ЦСКА (Москва) — минус € 10 млн.

2–3. «Динамо» (Москва) — минус € 63 млн.

2–3. «Краснодар» — минус € 63 млн.

4. «Локомотив» (Москва) — минус € 64 млн.

5. «Спартак» (Москва) — минус € 81 млн.

6. «Зенит» (Санкт-Петербург) — минус € 126 млн.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» находится на второй строчке.