Ещенко: радует, что Классен решил остаться — он может получать практику в «Спартаке-2»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о защитнике команды Леоне Классене.

«Это индивидуальные отношения. Если руководство «Спартака» решило оставить Классена, значит, на то есть причины. Если он сам изъявил желание остаться, то это вдвойне радует: несмотря на то, что мало играет, решил остаться. Плюсом сейчас есть «Спартак-2», где тоже можно получать игровую практику», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Защитник Леон Классен выступает за московский «Спартак» с 1 января 2022 года. В текущем сезоне футболист появился на поле в двух играх Российской Премьер-Лиги, отметившись лишь одним ассистом. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 500 тыс.