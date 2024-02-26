Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий оценил тренерские успехи своего тёзки в Китае

Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий поздравил своего тёзку, главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, с победой в Суперкубке Китая. Он отметил, что проделанная специалистом работа за столь короткий срок вызывает уважение. Также политик выразил надежду, что под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» добьётся множества красивых побед.

«Поздравляю своего тёзку Леонида Слуцкого с победой в первом официальном матче во главе «Шанхай Шэньхуа»

За столь короткое время подготовить команду и добиться победы в Суперкубке Китая достойно уважения. Уверен, благодаря тренерскому опыту и профессионализму Леонида Викторовича «Шанхай Шэньхуа» добьётся немало красивых побед», — написал Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале.