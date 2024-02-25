Слуцкий мощно стартовал в Китае. Первый трофей для тренера за восемь лет!

В декабре Леонид Слуцкий возобновил тренерскую карьеру в Китае — после большого перерыва в работе он отправился в «Шанхай Шэньхуа», прихватив с собой Василия Березуцкого и Олега Яровинского.

По итогам прошлого сезона команда заняла пятое место, годом ранее — вообще восьмое. Последнее чемпионство у «Шанхай Шэньхуа» было в 2003-м, но позднее клуб лишили этой победы, потому что его уличили в организации договорного матча и взятках главе судейского комитета. Слуцкого позвали возвращать команду в число топов китайского чемпионата, и пока тренер успешно с этим справляется: в первом же официальном матче он привёл «Шанхай Шэньхуа» к победе в Суперкубке Китая.

Леонид Слуцкий главный тренер «Шанхай Шэньхуа» «Моя цель — чтобы каждый игрок знал, что делать в любой ситуации на футбольном поле. И неважно, будет это ситуация в атаке, в обороне, в переходной фазе или при стандартном положении. Моя итоговая цель, если мы говорим о тактике, — все должны играть автоматически, не задумываясь о верных или неверных решениях. В конце концов игра должна дойти до автоматизма. Но не в смысле роботизированности — у игроков много свободы, однако в рамках определённых требований».

«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Китая (это было ещё до прихода Слуцкого), поэтому получил возможность побороться ещё за один трофей. В матче за Суперкубок команда Слуцкого встретилась с «Шанхай Порт», действующим чемпионом. Интересно, что для тренеров обеих команд этот матч стал первым официальным за время их недолгой работы в Китае — соперник «Шанхай Шэньхуа» назначил австралийца Кевина Муската, который до этого работал в Японии.

«Для нас это самое важное испытание перед новым сезоном, — говорил Слуцкий перед матчем. — Тем более что это решающая игра и случиться может всякое. Мы к этому полностью готовы. Я подробно изучил видеоматериалы, а также провёл исследование тактических концепций тренера соперника».

Матч начался с борьбы: уже к 15-й минуте первого тайма обе команды совершили несколько подходов к воротам и нанесли опасные удары. Правда, потом запал поутих, и на перерыв они ушли с нулями на табло. Второй тайм начался бодро, и преимущество было на стороне «Шанхай Шэньхуа», что спустя 10 минут дало результат. На 54-й минуте Сефас Малеле совершил рывок на правом фланге, ворвался в штрафную, но был сбит соперником, после чего судья назначил угловой. Сюй Хаоян его подал, мяч снова оказался у ног Малеле, который сориентировался и отправил его в сетку.

«Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт» Фото: CFIDC/VCG via Getty Images

После этого «Шанхай Порт» попытался сравнять счёт, но удар по воротам пришёлся мимо сетки. На 70-й минуте тренеры одновременно решили произвести массовые замены, и одна из них почти сработала: защитник «Шанхай Порт» Лю Сяолун влетел в штрафную площадь и с правой ноги пробил в дальний угол, но мяч снова пролетел мимо. Спустя несколько минут шанс снова забить появился у Малеле, но футболист растерялся и вовремя не ударил по мячу. Китайское медиа Five Star Sports иронизирует, что своим умением упускать моменты он очень похож на Ромелу Лукаку. На 83-й минуте у нападающего появился шанс исправиться, но судья зафиксировал положение вне игры и не засчитал гол.

Спустя две минуты «Шанхай Порт» был прибит окончательно — Матеус Жусса получил вторую жёлтую за фол в штрафной и ушёл с поля. Впрочем, команду Слуцкого устраивал счёт на табло, поэтому до финального свистка никаких результативных действий с их стороны больше не было. «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая в четвёртый раз, а для Слуцкого этот трофей стал первым с 2016-го — тогда он взял чемпионство с ЦСКА.

«Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Фото: CFIDC/VCG via Getty Images

«Отличная атмосфера, которую болельщики создали на стадионе, помогла нам выиграть этот матч, — сказал Слуцкий после матча. — Кроме того, команда была хорошо подготовлена, так как мы сыграли много матчей во время предсезонной подготовки. Наш соперник — сильный, но даже у больших команд есть недостатки. Сегодня мы играли настойчиво. Эта победа даёт нам больше уверенности. Мы сохраним наш стиль игры, сохраним конкурентное настроение и будем стремиться к более высоким результатам в новом сезоне».

Новый сезон в китайской Суперлиге стартует 1 марта, и теперь ожиданий от Слуцкого будет ещё больше. Но Артём Дзюба уже радуется за своего друга — после матча он лаконично поздравил тренера в соцсетях: «Горжусь».