Колосков — о введении объяснений судей после просмотра VAR: насколько это будет полезно?

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Надо посмотреть. Насколько будут слышны объявления судей по стадиону? Это на хоккее всё слышно. Дойдёт ли до зрителей словесное решение арбитра — сказать сложно. Если это задумано, значит, какой-то смысл в этом есть. Сейчас с ходу сказать не возьмусь: хорошо это или плохо. Но насколько это будет полезно для футбола?» — приводит слова Колоскова Legalbet.

Напомним, сегодня, 26 февраля, Российский футбольный союз объявил, что примет участие в эксперименте ФИФА и ИФАБ.