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Кавазашвили: РФС принял хоккейную систему, но нужны квалифицированные специалисты VAR

Кавазашвили: РФС принял хоккейную систему, но нужны квалифицированные специалисты VAR
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Бывший вратарь сборной СССР, московских «Спартака» и «Торпедо», санкт-петербургского «Зенита», а также «Динамо» Тбилиси Анзор Кавазашвили высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в наш футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Решили принять хоккейную систему. Важно, чтобы на VAR сидели опытнейшие и честные судьи, а не те, которые вместе с главным арбитром будут обслуживать матчи. Специалисты VAR не должны судить матчи. Это корпоративный интерес тогда получается. Решение ввести такую систему правильное, но важно, чтобы были квалифицированные специалисты VAR», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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