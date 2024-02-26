У игрока «Зенита» Вильсона Изидора родился ребёнок

У нападающего санкт-петербургского «Зенита» Вильсона Изидора родился ребёнок.

«26 февраля в семье нападающего «Зенита» произошло радостное событие — его возлюбленная Совьен родила сына. Мальчику дали имя Лиам; рост — 50 см, вес — 3100 г.

Сине-бело-голубые поздравляют Вильсона и Совьен и желают молодым родителям и маленькому Лиаму отличного самочувствия и превосходного настроения!» — сообщает пресс-служба клуба.

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Напомним, Изидор в качестве арендного соглашения перебрался в «Зенит» из «Локомотива». При этом санкт-петербургский клуб имеет право выкупа француза. В нынешнем сезоне форвард сыграл за сине-бело-голубых 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4,5 млн.