Вратарь Таджикистана Ятимов: не смог дебютировать в ФНЛ из-за банкротства «Волги НН»

Вратарь сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустам Ятимов заявил, что не смог дебютировать в ФНЛ из-за банкротства «Волги НН».

«Всё верно, я присоединился к «Волге НН», которая выступала в ФНЛ. Были большие финансовые проблемы у команды, не могли дозаявлять футболистов, и так вышло, что к основному составу подтянули меня. К сожалению, дебютировать в ФНЛ так и не вышло, потому что хоть у меня и был долгосрочный контракт, но уже через полгода команда обанкротилась.

Как узнал о прекращении существования команды? Начался тренировочный сбор летом 2016-го, пришли руководители и сказали, что команда закрывается», — приводит слова Ятимова Metaratings.

25-летний Ятимов является воспитанником «Волги Нижний Новгород», откуда в качестве свободного агента перебрался в «Истиклол». В прошлом сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и 10 встреч сыграл «на ноль». При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рустама составляет € 1,2 млн.