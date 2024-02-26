Вратарь Таджикистана Ятимов: мечтал выступать за Россию, но о моём существовании не знали

Вратарь сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустам Ятимов заявил, что мечтал выступать за национальную команду России.

«Хотел бы выступать за сборную России? Конечно, мечтал. Хотелось, но по истечении времени я понимал, что о моём существовании в сборной России даже и не знают. Когда поступило предложение выступать за сборную Таджикистана, то я с удовольствием принял его, потому что это моя кровная родина», — приводит слова Ятимова Metaratings.

25-летний Ятимов является воспитанником «Волги Нижний Новгород», откуда в качестве свободного агента перебрался в «Истиклол». В прошлом сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и 10 встреч сыграл «на ноль». При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рустама составляет € 1,2 млн.