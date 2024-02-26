Филиппе Коутиньо: я полностью доволен своей карьерой

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, ныне выступающий за катарский «Аль-Духаиль», высказался о своей карьере. По словам атакующего хавбека, он полностью удовлетворён своими профессиональными успехами.

«Не думаю, что у меня должна была быть лучшая судьба. Я полностью доволен своей карьерой. Многие люди постоянно рассуждают, хороша она или плоха, но лично я доволен собой. Я знаю всё о своих возможностях, а это самое главное для меня», — приводит слова Коутиньо Sport.es.

На протяжении карьеры бразилец выступал за такие клубы, как «Интер», «Васко да Гама», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария» и «Астон Вилла». За эти годы полузащитник суммарно выиграл с разными командами 11 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА и Копа Америку.

В нынешнем сезоне Коутиньо провёл за «Аль-Духаиль» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с катарским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.