Коутиньо: не жалею о переходе из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году

Атакующий полузащитник «Аль-Духаиля» Филиппе Коутиньо высказался о своём переходе из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года. Бразилец отметил, что не испытывает сожалений, вспоминая тот трансфер.

«Жалел ли я о переходе в «Барселону»? Ни разу. Всё сложилось не так, как я себе представлял, как ожидали люди, как ожидал я сам, потому что я в первую очередь требую с себя, я говорю себе, что должен больше выкладываться на поле.

Я всегда сохранял профессионализм, поэтому ни о чём не жалею. Моей мечтой всегда было играть за «Барсу», и я поехал туда, мне всё нравилось, я смог познакомиться со многими людьми, выиграть титулы. Эта глава навсегда останется в истории моей жизни», — приводит слова Коутиньо Sport.es.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. Полузащитник выступал за «блауграну» до 2022 года, выиграв с каталонцами пять трофеев.

В нынешнем сезоне бразилец провёл за «Аль-Духаиль» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с катарским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.