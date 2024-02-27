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Новичок «Краснодара» Кастаньо: в Колумбии были недовольные моим переездом в Россию

Новичок «Краснодара» Кастаньо: в Колумбии были недовольные моим переездом в Россию
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Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, что в Колумбии были недовольны тем, что он решил переехать в Россию.

«Как и всегда, любое решение можно раскритиковать. Действительно, в Колумбии некоторые были недовольны моим трансфером в «Краснодар». В кругу семьи, с женой и отцом мы проанализировали эту ситуацию и приняли решение сделать этот шаг», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. Отметим, что «быки» завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.

Полностью интервью с Кевином Кастаньо читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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