Денис Глушаков стал игроком армянского «Урарту»

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту», сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

За «Урарту» россиянин будет выступать под восьмым игровым номером. Напомним, этой зимой 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.

За свою карьеру Глушаков защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата», «Химок» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом футболиста был костромской «Спартак», выступающий в LEON-Второй лиге. Также Денис играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.