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Денис Глушаков может перейти в армянский «Урарту»

Денис Глушаков может перейти в армянский «Урарту»
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Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков в ближайшее время может подписать контракт с армянским «Урарту». Футболист должен присоединиться к новой команде в ближайшие дни, информирует издание «Спорт-экспресс».

Напомним, 37-летний Глушаков этой зимой покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.

За свою карьеру Глушаков также защищал цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата», «Химок» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом футболиста был костромской «Спартак», выступающий в LEON-Второй лиге. Также Денис играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.

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