Широков: русские игроки со стороны не хотят в «Зенит», а своих воспитать не удаётся

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мыслями о тенденции сине-бело-голубых покупать иностранцев, а также высказался о том, почему команда там и не смогла приобрести левого защитника с российским паспортом на замену Данилу Круговому.

«Идея была понятной — побеждать. А когда спохватились, что русские не идут, что-то сделать уже не удалось, не хотят идти, чтобы сидеть на лавке. Будет тяжело выходить из этой ситуации, чтобы сделать русский костяк. Потому что со стороны не хотят идти, а своих воспитать пока не удается. Был Круговой, но он больше сидеть на лавке не хочет.

Почему не пришли Тикнизян и Скопинцев? Просто не дали денег, сколько они хотели. Возможно, клуб хочет поменять стратегию, чтобы не переплачивать, но им будет тяжело — все привыкли, что «Зенит» сыпет деньгами. А от этого тяжело уйти. Идти и играть за бонусы никто не хочет», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, Круговой перейдёт в ЦСКА, когда у него завершится контракт с «Зенитом» летом 2024 года. Защитник был переведён до конца сезона во вторую команду «Зенита». По сообщениям СМИ, на его замену сине-бело-голубые пытались приобрести игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна и Дмитрия Скопинцева из «Динамо».

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице. На его счету 38 очков. Петербургский «Зенит» идёт вторым. Сине-бело-голубые заработали 36 очков за 18 матчей РПЛ.