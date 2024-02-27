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Легенда «Баварии» Маттеус назвал тренера, который лучше всего подойдёт клубу

Легенда «Баварии» Маттеус назвал тренера, который лучше всего подойдёт клубу
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Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о том, кто лучше всего подходит на должность главного тренера команды из Мюнхена.

«Хаби Алонсо должен быть на первом месте в списке «Баварии» из-за его резюме, его авторитета и успешной работы в Леверкузене. Я не могу назвать ни одного тренера в Европе или мире, который бы лучше подходил «Баварии», чем Хаби Алонсо.

Но Алонсо сосредоточился на «Байере», и я думаю, что это хорошо. Хаби Алонсо пока не интересуют ни «Бавария», ни «Ливерпуль», ни «Реал». Он заинтересован только в том, чтобы выиграть три титула с Леверкузеном в ближайшие два с половиной месяца», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. На данный момент после 23 сыгранных матчей Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 53 очком. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке с 40 очками.

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