Лотар Маттеус: Тухель, вероятно, сможет продержаться в «Баварии» до конца сезона

Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус высказался о составе мюнхенского клуба в матче 23-го тура Бундеслиги с «Лейпцигом» (2:1), а также оценил перспективы Томаса Тухеля доработать сезон до конца.

«В игре с «Лейпцигом» команда работала — по крайней мере, фазами — и спустя долгое время я увидел состав, который могу понять. Я думаю, что поставить Йозуа Киммиха на позицию правого защитника — правильное решение, и уже давно говорю об этом.

После победы в этом матче я считаю, что начало положено, и что Тухель, вероятно, сможет продержаться до конца сезона в плане результатов и эффективности», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. На данный момент после 23 сыгранных матчей Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 53 очком. «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке с 40 очками.