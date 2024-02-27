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Спортдиректор «Баварии» Эберль: нам нужен тренер, умеющий работать с молодыми игроками

Спортдиректор «Баварии» Эберль: нам нужен тренер, умеющий работать с молодыми игроками
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Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался об основном требовании, которое будет предъявляться к следующему главному тренеру мюнхенской команды.

«Нам нужен тренер, умеющий и готовый работать с молодыми, талантливыми футболистами. Необходимо делать ставку на таких игроков, как Мусиала и Тель. Посмотрите на мадридский «Реал» — им удалось в центре полузащиты объединить таких молодых игроков, как Камавинга и Тчуамени с легендами клуба Кроосом и Модричем», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет команду в конце нынешнего сезона. После 23 туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков.

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