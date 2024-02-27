«Бавария» может пригласить Де Дзерби в качестве главного тренера

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Баварию» предстоящим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, работа итальянского специалиста привлекает руководство «Баварии». Если мюнхенцам не удастся договориться о сотрудничестве с нынешним наставником «Байера» Хаби Алонсо, то они сразу же свяжутся с Де Дзерби. Отмечается, что в услугах тренера «Брайтона» также заинтересована «Барселона».

Де Дзерби работает с «Брайтоном» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место в АПЛ и впервые в истории пробилась в еврокубки.

После 23 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 53 очка и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков. Также «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «Лейпцигу» и уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.