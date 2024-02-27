Спортдир «Ростова»: мне звонили команды РПЛ по Глушакову, спрашивали о его форме

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что некоторые команды РПЛ звонили ему по Денису Глушакову.

«По отзывам нашего тренерского штаба, Денис выглядел достаточно неплохо и вполне ещё мог поиграть на высоком уровне. Хочу пожелать удачи ему в «Урарту», он хороший и заслуженный футболист. Он у нас тренировался на равных со всеми и набрал хорошую форму. Мне звонили некоторые команды РПЛ и не только, спрашивали, в какой форме находится Денис. Мы им давали положительное мнение тренерского штаба», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 февраля, «Урарту» объявил о подписании Глушакова, который будет выступать под восьмым игровым номером. Также Денис уже успел дебютировать за команду в матче 22-го тура армянской Премьер-лиги с «Пюником», который закончился со счётом 1:1.