Денис Глушаков дебютировал за армянский «Урарту»

Российский полузащитник «Урарту» Денис Глушаков дебютировал за команду в матче 22-го тура армянской Премьер-лиги с «Пюником», который закончился со счётом 1:1.

Глушаков появился на поле сразу после перерыва, заменив Николая Прудникова. Отметим, что счёт в игре открыл нападающий «Пюника» Артак Дашян на пятой минуте. На 45+10-й минуте Нарек Агасарян получил вторую жёлтую и оставил «Урарту» в меньшинстве. Однако на 58-й минуте Периша Пешукич сделал счёт равным.

Напомним, сегодня, 27 февраля, «Урарту» объявил о подписании Глушакова, который выступает под восьмым игровым номером.

Ранее 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.