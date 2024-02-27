Де Брёйне набрал 10 очков по системе «гол+пас» в 10 матчах в 2024 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отметился двумя результативными передачами на форварда Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном». Таким образом, бельгийский хавбек набрал 10 очков по системе «гол+пас» в 10 матчах в 2024 году.
Напомним, Де Брёйне пропустил первую часть нынешнего сезона из-за травмы. Полузащитник провёл лишь 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время хавбек выиграл с «горожанами» 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.
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