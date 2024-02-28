Тренер ЦСКА Федотов: есть ощущение, что мы хорошо подготовились к возобновлению сезона

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от возобновления сезона Российской Премьер-Лиги.

«Есть ощущение, что мы хорошо подготовились. Выполнили всё, что было запланировано на сборах. Да, уступили динамовцам в заключительном контрольном матче. Поражение всегда расстраивает, даже если речь идёт об обычном спарринге. Мы хотели проверить готовность команды и сделали это. Те моменты, которые привели к неудачному результату, мы разобрали. Верю, что работа над ошибками не пройдёт даром и в официальных матчах они не повторятся», – приводит слова Федотова Bobsoccer.

Напомним, ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 18 туров. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В первой встрече после возвращения чемпионата с зимней паузы ЦСКА сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта, начало – в 16:00 мск.