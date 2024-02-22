Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал уход Кучаева из клуба

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об уходе из клуба полузащитника Константина Кучаева, который присоединился к «Пари НН», предварительно разорвав контракт с московским клубом.

«Как я знаю, у Кучаева было в свое время предложение о продлении контракта. Он принял такое решение — новый вызов. Костя выбрал свой путь. Это право каждого человека: двигаться в том направлении, которое он видит сам.

Он полтора года был с нами. Может быть, не всё получалось, было достаточное количество травм. Но когда он выходил, например, в финале Кубка России, то безусловно вносил серьезный вклад. Костя был частью нашей команды», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.