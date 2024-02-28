Игрок «Барселоны» Серхи Роберто отклонил предложение саудовского клуба — Габриэл Санс

Защитник испанской «Барселоны» Серхи Роберто отклонил предложение саудовского клуба «Аль-Кадисия», сообщает журналист Габриэл Санс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, жена Роберто является израильтянкой, именно поэтому им было бы некомфортно жить в Саудовской Аравии. Отметим, что соглашение Роберто с клубом заканчивается летом 2024 года.

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Серхи провёл всю свою карьеру в стане каталонцев, за которых в общей сложности сыграл 361 матч во всех турнирах, отметившись 19 забитыми мячами и 41 голевой передачей. Кроме того, в составе сине-гранатовых 31-летний на данный момент футболист два раза выиграл Лигу чемпионов, один раз — Суперкубок УЕФА, семь раз — Ла Лигу, шесть раз — Кубок Испании и пять раз — Суперкубок Испании.