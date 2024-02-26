«Барселона» не будет продлевать контракт с Серхи Роберто — Relevo

Руководство каталонской «Барселоны» не будет продлевать контракт с защитником команды Серхи Роберто, сообщает Relevo.

По информации источника, футболисту и его агенту об этом решении ещё не было сообщено. Отметим, что соглашение Роберто с клубом заканчивается летом 2024 года.

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Серхи провёл всю свою карьеру в стане каталонцев, за которых в общей сложности сыграл 361 матч во всех турнирах, отметившись 19 забитым и мячами и 41 голевой передачей. Кроме того, 31-летний футболист в составе сине-гранатовых два раза выиграл Лигу чемпионов, один раз — Суперкубок УЕФА, семь раз — Ла Лигу, шесть раз — Кубок Испании и пять раз — Суперкубок Испании.