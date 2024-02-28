Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная Испании выиграла первую в истории Лигу наций УЕФА

Женская сборная Испании выиграла первую в истории Лигу наций УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился финал Лиги наций УЕФА среди женщин — 2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Испания одержала уверенную победу со счётом 2:0 и стала чемпионом первого подобного турнира в истории.

На 29-й минуте счёт открыла полузащитница сборной Испании Айтана Бонмати. Её ассистенткой выступила Ольга Кармона. На 53-й минуте отличилась ещё одна футболистка центральной линии поля Мариона Кальдентей. Матч так и завершился — 2:0.

Испания попала в финал турнира, разгромив в полуфинале сборную Нидерландов со счётом 3:0. Француженки, в свою очередь, не без труда переиграли Германию — 2:1. Матч за третье место между нидерландками и немками проходит в эти минуты. Счёт после первого тайма не открыт — 0:0.

Материалы по теме
Футболистка сборной Испании Эрмосо — о поцелуе Луиса Рубиалеса: мне до сих пор больно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android