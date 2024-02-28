Женская сборная Испании выиграла первую в истории Лигу наций УЕФА

Завершился финал Лиги наций УЕФА среди женщин — 2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Испания одержала уверенную победу со счётом 2:0 и стала чемпионом первого подобного турнира в истории.

На 29-й минуте счёт открыла полузащитница сборной Испании Айтана Бонмати. Её ассистенткой выступила Ольга Кармона. На 53-й минуте отличилась ещё одна футболистка центральной линии поля Мариона Кальдентей. Матч так и завершился — 2:0.

Испания попала в финал турнира, разгромив в полуфинале сборную Нидерландов со счётом 3:0. Француженки, в свою очередь, не без труда переиграли Германию — 2:1. Матч за третье место между нидерландками и немками проходит в эти минуты. Счёт после первого тайма не открыт — 0:0.