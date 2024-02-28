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Футболистка сборной Испании Эрмосо — о поцелуе Луиса Рубиалеса: мне до сих пор больно

Футболистка сборной Испании Эрмосо — о поцелуе Луиса Рубиалеса: мне до сих пор больно
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Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала, как на неё повлиял скандал с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Напомним, Испания стала победителем женского чемпионата мира по футболу — 2023. Во время вручения золотых медалей игрокам команды Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо.

«Я рассказала свою точку зрения. Я никогда этого не пойму, мне было больно тогда и до сих пор больно. Эта ситуация многое изменила во мне, сделала меня более сильной девушкой. Я многому научилась, чтобы этого не случилось со мной в будущем», — приводит слова Эрмосо испанское издание AS.

Отметим, что Рубиалес был вынужден подать в отставку с поста президента RFEF, в то время как Международная федерация футбола приняла решение отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

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