Алан Ширер — об игре Антони: этого недостаточно, когда за тебя заплатили такие деньги

Известный английский экс-нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер раскритиковал игру бразильского вингера «Манчестер Юнайтед» Антони после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0).

«Возможно, Антони разочарован заменой, но он сделал слишком мало, чтобы остаться на поле. Всё как и прежде: получает мяч, смещается в центр, отдаёт кому-нибудь или бьёт. Этого недостаточно, когда за тебя заплатили такие деньги», – приводит слова Ширера United Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, бразилец вышел в стартовом составе «красных дьяволов» во встрече Кубка Англии с «Ноттингем Форест», но был заменён на 73-й минуте Эриком тен Хагом. Игрок не отметился результативными действиями.

Напомним, Антони перебрался в английский клуб из «Аякса» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за 95 млн. В общей сложности бразилец сыграл за манкунианцев 70 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью мячами и четырьмя ассистами.

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