Уэйн Руни высказался о положении Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал работу главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0).

«Это была не лучшая игра, но победа в ней очень важна для «Манчестер Юнайтед». Обе команды упустили много хороших моментов сегодня. Что можно сказать о будущем тен Хага после этой игры? Ведут много разговоров, но у него всё в порядке. Мы начинаем видеть всё больше последовательности в его действиях, и ему, я думаю, дадут время проявить себя», – приводит слова Руни BBC.

Отметим, «красные дьяволы» вышли в 1/4 финала турнира, где сразятся с «Ливерпулем».

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