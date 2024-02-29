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Уэйн Руни высказался о положении Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Уэйн Руни высказался о положении Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал работу главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0).

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Каземиро – 89'    

«Это была не лучшая игра, но победа в ней очень важна для «Манчестер Юнайтед». Обе команды упустили много хороших моментов сегодня. Что можно сказать о будущем тен Хага после этой игры? Ведут много разговоров, но у него всё в порядке. Мы начинаем видеть всё больше последовательности в его действиях, и ему, я думаю, дадут время проявить себя», – приводит слова Руни BBC.

Отметим, «красные дьяволы» вышли в 1/4 финала турнира, где сразятся с «Ливерпулем».

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