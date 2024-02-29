Игрок ЦСКА Файзуллаев: в Узбекистане постоянно слышал, что ничего не достигну из-за роста

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, что из-за маленького роста в него не верили на начальных этапах футбольной карьеры.

«В Узбекистане постоянно слышал, что ничего не достигну в футболе из-за роста. Там всегда говорят: если ты маленького роста – не сможешь играть на топ-уровне. Но я так не считаю. Для меня самое главное ― ум, футбольный IQ. Всё остальное со временем можно улучшить, а интеллект даётся с рождения», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.