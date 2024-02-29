Файзуллаев: никогда не говорю маме о своих травмах. Не скажу, даже если ногу сломаю!

Атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал о своих родителях.

«Мой папа работает в аптеке в том же доме, где мы живём. Для меня он тоже идол. Отец никогда не меняется, остаётся простым человеком – каким был 10 лет назад, таким и остался. Он со всеми общается одинаково. Я беру с него пример в этом.

Мама у меня простая женщина, домохозяйка. Сейчас наконец-то начала смотреть футбол! Она в целом не хотела, чтобы я стал футболистом – считает, что это опасно. Я никогда не говорю ей о своих травмах, наоборот, говорю, что всё хорошо. Не скажу ей, даже если ногу сломаю!» — рассказал Аббосбек Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.