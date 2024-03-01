«Атлетик» — «Атлетико»: Нико Уильямс удвоил преимущество хозяев

В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте преимущество «Атлетика» удвоил нападающий Нико Уильямс.

Ранее, на 13-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс.

Напомним, первый полуфинальный матч завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил нападающий Алекс Беренгер.

В 1/4 финала этого турнира мадридский клуб обыграл «Севилью» со счётом 1:0. В свою очередь, «Атлетик» одержал победу в матче с «Барселоной», обыграв сине-гранатовых в дополнительное время со счётом 4:2.

Действующим обладателем Кубка Испании является мадридский «Реал».