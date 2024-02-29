Арестован фанат «Атлетико», оскорблявший девочку в футболке Винисиуса — Sport.es

Утром был задержан болельщик мадридского «Атлетико», который в преддверии матча «матрасников» с мадридским «Реалом» в 6-м туре Ла Лиги оскорблял возле стадиона «Цивитас Метрополитано» восьмилетнюю девочку, пришедшую на игру в футболке вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора, а также угрожал ей. Об этом информирует Sport.es.

Сообщается, что полиции Мадрида удалось установить личность болельщика благодаря видеозаписям с камер наблюдения.

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Подчёркивается, что болельщик «Атлетико» также дважды ударил по руке родственника восьмилетней девочки.

Напомним, после 26 туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 52 очка и на текущий момент занимают четвёртое место.