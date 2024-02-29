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Арестован фанат «Атлетико», оскорблявший девочку в футболке Винисиуса — Sport.es

Арестован фанат «Атлетико», оскорблявший девочку в футболке Винисиуса — Sport.es
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Утром был задержан болельщик мадридского «Атлетико», который в преддверии матча «матрасников» с мадридским «Реалом» в 6-м туре Ла Лиги оскорблял возле стадиона «Цивитас Метрополитано» восьмилетнюю девочку, пришедшую на игру в футболке вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора, а также угрожал ей. Об этом информирует Sport.es.

Испания - Примера . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Мората – 4'     2:0 Гризманн – 18'     2:1 Кроос – 35'     3:1 Мората – 46'    

Сообщается, что полиции Мадрида удалось установить личность болельщика благодаря видеозаписям с камер наблюдения.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что болельщик «Атлетико» также дважды ударил по руке родственника восьмилетней девочки.

Напомним, после 26 туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 52 очка и на текущий момент занимают четвёртое место.

Турнирная таблица Ла Лиги
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