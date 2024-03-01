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Червиченко: в матче со «Спартаком» большинство будет против «Зенита» — команда без россиян

Червиченко: в матче со «Спартаком» большинство будет против «Зенита» — команда без россиян
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Зенит» в скором времени вообще не будет иметь российских игроков в составе, судя по тому, что говорят. С одной стороны, интересно — мы никогда не видели, что у нас российская команда практически без россиян. Думаю, большинство в стране будет болеть теперь против «Зенита», если взять хотя бы этот показатель.

Мне было бы интересно, если бы «Спартак» выиграл или сыграл вничью. Это дало бы «Краснодару» больше шансов стать чемпионами. Я в текущем сезоне болею за «Краснодар» и хочу, чтобы они стали чемпионами. Во-первых, разбавят постоянное нахождение «Зенита» на первой строчке. Во-вторых, это будет награда Галицкому за многолетние траты и любовь к футболу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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