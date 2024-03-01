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Агент Лунёва: Андрей — лучший российский вратарь, он заслужил вызов в сборную

Агент Лунёва: Андрей — лучший российский вратарь, он заслужил вызов в сборную
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Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы бывшего вратаря «Зенита» и нынешнего голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал попадание своего клиента в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«Раз Лунёва включили в расширенный список сборной России, значит, это заслуженно. Я много раз говорил: на мой взгляд, Андрей сейчас лучший российский вратарь. Сейчас РПЛ начнётся, и посмотрим, как остальные вратари будут выглядеть. Сложно было сравнивать, потому что два месяца в России не было игр.

Для меня вызов Лунёва в сборную был прогнозируем. Я ожидал этого. Думаю, что теперь он должен будет попасть в основной список на матчи с Парагваем и Сербией. У его «Карабаха» как раз игры с «Байером» 7 и 14 марта», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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