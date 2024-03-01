Геннадий Орлов рассказал, почему сорвался трансфер Радамеля Фалькао в «Зенит»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему в своё время сорвался трансфер колумбийского нападающего Радамеля Фалькао из «Порту» в «Зенит».

«У Виллаш-Боаша были Халк, Витсель, Гарай. Более того — он уже договорился с Фалькао и Моутинью. А потом кричал: «Мутко зарубил нашу команду!» Семьи Моутинью и Фалькао уже приехали в Петербург смотреть условия для жизни. И тут недели за полторы до старта ужесточают лимит на легионеров. Хотя идея не Мутко принадлежала, а выше.

Только из-за этого они не перешли в «Зенит» — лимит же. Но всё равно при Виллаш-Боаше «Зенит» показал лучший результат в Лиге чемпионов, выиграв группу», — сказал Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.