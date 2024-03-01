«Виллаш-Боаш кричал: «Мутко зарубил нашу команду!» Правда о «Зените» от Геннадия Орлова

Ко многим ли из здравствующих спортивных комментаторов вы бы применили эпитет «легендарный»? Геннадий Сергеевич Орлов безоговорочно его заслуживает: 50 лет в профессии! А о «Зените» больше него не знает, кажется, никто.

Мы встретились с мастером в уже начавшем оттаивать Санкт-Петербурге незадолго до его дня рождения. В этом году он удивительным образом совпал с главным матчем российского футбола. С него и начали разговор, растянувшийся в итоге на три часа. Рассказчик-то ГСО изумительный — старая школа!

«Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл»

— У вас есть абонемент в VIP-ложу «Газпром-Арены»?

— А зачем? На футбол хожу по аккредитации, а на хоккей — в ложу.

— 2 марта тоже пойдёте?

— Не знаю. Меня же иногда вызывают в Москву как эксперта — давать комментарии до и после матча. Ещё нет расписания. Но, естественно, я не пропущу эту игру.

— Ждёте подарка от «Зенита»?

— Пусть победит сильнейший. Но я понимаю, что фаворит — «Зенит».

— В этом году снова станет чемпионом?

— Если с этим составом не станет, будет очень плохо.

— В октябре вы называли «Краснодар» главным претендентом на чемпионство. По-прежнему так считаете?

— Да, потому что они идут на первое чемпионство, а здесь всё-таки пять. В какой-то момент у спортсмена может мелькнуть мысль: «Да и хрен с ним, уступим». Поэтому Семак и прилагает усилия, чтобы вот этого «хрен с ним» не случилось. Но и «Краснодар» сделал сильный ход.

— Какой же?

— Взял Кастаньо, который выбил из сборной Колумбии нашего Барриоса! У Ивича вся полузащита классная: Черников, Сперцян, Кривцов. А правый защитник Волков какой! Слева позиция немного проседает, где опытный Петров играет. Но в любом случае будет очень интересно.

— Смена чемпиона станет благом с точки зрения развития футбола?

— Для кого? Смена чемпиона никогда не становится благом. Это только журналисты придумывают. А футболист каждый раз выходит на поле, чтобы победить. Если он сильнее, то и побеждает. Или «Зенит» должен желать смены чемпиона, чтобы другим было интереснее смотреть РПЛ? Какая глупость. Это Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл. Мы видим и слышим, что пишется, говорится, как раздуваются интриги, вбиваются какие-то клинья.

— В этом «Спартаке» вы видите реального конкурента «Зениту»?

— Может быть. Концовку-то они здорово провели. У Абаскаля есть энергетика, как у Тедеско. Что-то он в них вдохнул. Но вот состав «Спартак» ещё не наиграл. И потом ещё эта жуткая история с Промесом. С одной стороны, по всем моральным устоям его надо бы отстранить. Но юридически всё равно нужно ждать окончания последней апелляции. Кто-нибудь верит, что решение будет в его пользу? Там такая база доказательная!

Геннадий Орлов за работой Фото: ФК «Зенит»

«Семак очень отличается от всех советских тренеров, хотя он даже Бескова застал»

— Кто из игроков современного «Зенита» вам импонирует?

— Вендел, Клаудиньо. Клаудиньо — вообще фантазёр. Дуглас Сантос хорош. Он тоже бразилец, но ему повезло попасть в Германию. Сочетание немецкой дисциплины с южноамериканской техникой сделало его очень сильным игроком.

— Девять бразильцев в составе «Зенита» — это нормально?

— Мне кажется, восемь.

— Восемь без Марио Фернандеса.

— Марио пока не впечатляет. Я уже говорил: меня беспокоит оборона. Фернандес ещё не в той форме, в которой был в ЦСКА. Ему уже 33 года, а значит, надо ещё больше тренироваться. А Караваев сидит. Лучше его наигрывать. Может быть, он прибавит — парень-то обучаемый. Уже не только правой ногой простреливать может, но и с левой пытается подкручивать. Двух новых парней из Бразилии — Педро и Артура — мы пока не знаем. Однако они сразу показали, что способны бороться за место в составе. Сейчас Семак закрылся, чтобы никого рядом не было и игроки сосредоточились. Потому что после победы в зимнем турнире начались празднования, игроки с детьми вышли за призами. А ведь идёт только подготовительная работа. «Зенит» рискнул, разрешив футболистам взять на сборы семьи. Другие тренеры на это не идут, а Семак — пошёл. Доверяет игрокам. Семак очень отличается от всех советских тренеров, хотя он даже Бескова в «Асмарале» застал. А ещё Семак по-настоящему воцеркóвленный человек — вот что любопытно.

— Почему бы ему не попробовать себя за границей?

— А может, и попробует. Я говорил с Семаком на этот счёт год или полтора назад. И он посетовал: знания языка пока не хватает. Хотя он во Франции играл. По крайней мере, в Сербию спокойно мог бы поехать. Но надо ли это ему? У него столько детей! И жена — очень важная фигура в семье, сильный тыл, который его разряжает и подзаряжает. Это важный момент.

— Грустно без Лиги чемпионов?

— Ну конечно, что тут говорить. Нам бы уже хоть Лигу Европы. Тогда и дополнительный смысл совершенствоваться появится. В Союзе проводили Игры дружбы взамен Олимпийских игр, но это же всё равно не то. Главное — это Олимпиады и чемпионаты мира. Чтобы спортсмен знал, что он самый сильный на планете. Это чувство ничем не перебить.

— Какой из «Зенитов» вам доставлял наибольшее эстетическое удовольствие?

— Первые чемпионы — 1984 года. Уже в 1980-м, когда взяли бронзовые медали, «Зенит» Морозова играл по голландской системе. Почему они дружили с Лобановским? Морозов был генератором идей, а Лобан — организатор процесса с математической точностью. Неслучайно он закончил школу с золотой медалью и технический вуз. Оба были приверженцами голландского футбола Ринуса Михелса: при потере мяча — прессинг по всему полю. Так сегодня играют все лучшие команды. Артём Фальян (заслуженный тренер СССР. — Прим. «Чемпионата») говорил о нём: «Бухгалтер, а не тренер». У него всё просчитано было: план очков на месяц и, соответственно, премиальных. Но самое главное, чтобы игрок прогрессировал у тренера. Вот сегодня Осинькин — потрясающий специалист. Молодые ребята к нему приходят — и поднимаются.

«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет»

— Тренеры часто обижались на вас за неравнодушие к «Зениту»?

— Ни один тренер, из соперников, ни разу не сказал, что я перебарщиваю в пользу «Зенита». А я всегда интересовался их мнением. Мне просто повезло, что весь этот период «Зенит» был в порядке — и с начинающим Аршавиным, и с Халком. Для комментатора же важно рассказать о людях, а если они талантливы, то и делать это приятнее. Фразы становятся более цветастыми. А если бездарный матч, бездарная команда — трудно из себя что-то выдавить.

Сегодня просто засилье знаний из интернета. А это ошибка. Мы были другими, потому что общались с людьми футбола напрямую, завоёвывали авторитет в глазах тренеров. Не потому, что мы их ублажали. Я и сегодня советую молодым коллегам: ребята, держите дистанцию, ни в коем случае не сближайтесь, потому что вам потом будет неудобно говорить правду. У меня была неприятная история с Дзюбой.

— С чего началось?

— Я старался быть поближе к команде. Даже на короткие предматчевые тренировки на выезде приходил и наблюдал. Тот же Аршавин — талантище, но тренировался иногда вполноги. Поэтому и так мало отыграл в «Арсенале». Андрей физически оказался не готов к тому футболу. Наши футболисты не держат темп все 90 минут, это очевидно. И я видел, что Дзюба — тоже с ленцой. Сыграет эпизод, мяч потеряет и сделает паузу. Не участвует в активной игре в центре поля и в обороне. А я же сам был футболистом и всё это прошёл. На мои реплики в эфире Дзюба отвечал: «Зато я голевой пас отдам, забью». Но не всегда же у тебя это получается, а есть командные действия. Остальные же пашут.

Артём Дзюба Фото: РИА Новости

«Аршавин родился на болотах Ленинграда, а Кержаковы — из Кингисеппа, где хорошие луга, сметана…»

— С «золотой» плеядой «Зенита» — Аршавиным, Быстровым, Денисовым — какие у вас отношения?

— Хорошие, до сих пор близки. Но они же ничего не выиграли.

— Как это ничего? А Кубок УЕФА?

— Но ты же сейчас говоришь про весёлый футбол Петржелы? Они очень интересно играли, но ничего не выиграли. Почему Петржела взял этих всех ребят? Ему некого было брать! Он сделал ставку на молодых и начал им доверять. И выяснилось, что они очень способные ребята.

— Аршавин был с ленцой?

— Аршавин родился на болотах Ленинграда. А Кержаковы — из Кингисеппа. Там хорошие луга, сметана. И Сашка вместе с Мишкой физически здоровые парни. Андрюха же маленький, щупленький. Я помню, Морозов кричал им с Кержом во время игры: «Не возвращайтесь назад — оставайтесь там, здесь и без вас справимся». Вот я начал про Дзюбу — даёт себе слабину, недорабатывает. Такой же Смолов, кстати, был. Но Фёдор изменился, стал лучше. Три года назад что-то сделает и идёт пешком. А разве можно сегодня ходить пешком? Вот эти ребята, которым много дано, успокаиваются. Они же становятся звёздами в глазах болельщиков. А Андрюхе, я думаю, просто не повезло, что он физически не был сильнее. А по уму он №1. Лучший футболист России. Головин тоже хорошо играет, но у него нет пока такой славы, какая есть у Андрея Аршавина. Гурманы футбола ценили его за футбольный ум. Это многое значит. Я не зря часто говорю про футбольный интеллект. Халк — пример яркий.

— Пример чего?

— Он ведь тоже очень умный футболист, но его не сразу начали понимать. Кстати, Дзюба первый приспособился к нему. И они в паре очень здорово играли — сколько голов друг другу организовали! «Зениту» повезло с Халком. Дзюба, конечно, тоже даровитый, но всё-таки наши, российские футболисты часто не дорабатывали, не добегали. А таким, как Аршавин, просто нужно родиться. С 2008 года сколько лет прошло — и никого нет. Кого лондонский «Арсенал» может позвать сейчас?

— Головина?

— В «Арсенал»-то, может, и не позовут. Всё-таки французский футбол пониже английского.

Андрей Аршавин Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Оливейра — настоящая находка для микроклимата в коллективе»

— Денисов — самый проблемный персонаж на вашей памяти?

— Игорь из Охты. Честный парень. Из-за чего скандал в 2012 году разразился? Когда купили Халка с Витселем, Денисов высказался: «Вы приглашаете иностранцев, даёте большие деньги — так поднимите и нам. Мы же сделали «Зенит» знаменитым и продолжаем тянуть команду». Я помню тот выезд в Самару. Кержаков тогда стал Гарика защищать, и их обоих отстранили.

— Спаллетти это не понравилось?

— Лучано его не понял. Он же не знал досконально русский язык и наш менталитет. В футболе очень важно выстроить отношения между руководством, тренерами, игроками. В клубе должен быть мудрец для коммуникации. Знаешь, кто сейчас эту роль в «Зените» исполняет?

— Семак?

— Оливейра! Семаку повезло с ним. Придя в «Уфу», Сергей Богданович увидел его коммуникабельность, преданность делу и улыбчивый характер. Это очень много значит.

— Он и сглаживает конфликты?

— Да! Оливейра сам бразилец и ещё говорит на пяти языках. Настоящая находка для микроклимата в коллективе! Он не претендует на лидерство, но свою роль исполняет отлично. Все эти истории с Венделом ведь пока заканчивались благополучно. Очень важно иметь в команде таких людей. Когда я слышу: «Да не расстраивайся, мы новых купим» — это всё, конец. Надо за каждого бороться. Разговаривать с игроками, понимать их. Хотя Спаллетти был очень внимательным к деталям. Не зря он собрал чемпионский «Наполи». Сейчас там те же игроки, а ничего не получается. И Хвича, уходя с поля, руки тренеру не подаёт, хотя у него ещё контракт года на три. В «Зените» тоже был нехороший момент. Результаты были неважные, началось брожение, и футболисты захотели снять Спаллетти.

— Вы серьёзно?

— Абсолютно. Если не ошибаюсь, это был март. Но руководство тогда заняло сторону тренера, а не игроков. Футболистам сказали: «Ребята, у вас ничего не выйдет. Спаллетти — главный». И я повторил эту фразу в репортаже. Она вроде бы и незаметно для зрителей прошла, но игроки-то всё поняли. И сразу как-то все успокоились и выиграли чемпионат. В командах всегда бывает такая закваска. Когда «Зенит» в 1984 году стал чемпионом, в «Спартаке» тоже что-то такое происходило. Бесков даже один или два раза не поехал с командой на выезд. Но потом они через это прошли, объединились и заняли второе место.

Лучано Спаллетти

«Болельщики были уверены, что Быстров сбежал из «Зенита», а на самом деле его выдавили из команды»

— Вы же наверняка знаете обстоятельства переходов Быстрова из «Спартака» в «Зенит» и обратно.

— Расскажу. «Зенит» проигрывает «Рубину». Крупный план по ТВ: уходят с поля Быстров и Денисов. Идут, разговаривают, улыбаются. Мне потом Радимов подтвердил: он как капитан был против того, чтобы Быстров остался.

— Причина?

— Было видно, что они объединились — Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов. Создавалась некая коалиция, чтобы управлять коллективом. В каждой же команде есть «дедовщина». Может быть, они об этом даже не думали, но вот Радимов посчитал, что их объединение уже стало мешать команде. Тогда Быстрову предложили уйти в «Спартак». Он и ушёл. Но как только Миллер взял «Зенит», первое, что он сказал: «Вернуть Быстрова». Может быть, сам и позвонил Федуну.

Владимир Быстров Фото: РИА Новости

— С этической точки зрения это правильно было?

— Конечно, правильно. Болельщики же были уверены, что Быстров сбежал из «Зенита», а на самом-то деле его выгнали, выдавили из команды. Петржела поддержал Радимова. Быстрову неудобно об этом говорить, но я-то могу сказать. А что касается ситуации с Денисовым, то Игорь приплюсовал к зарплате Халка подъёмные — по два миллиона за каждый год. Это же некорректно. На самом деле, это были подъёмные, которые дают каждому футболисту, исходя из уровня его мастерства.

— Но Халка-то покупали чуть ли не за 60 млн.

— За 40. Когда говорят про деньги, я никому не верю. Истинные цифры знают только сам футболист и бухгалтер, который выдаёт деньги. Поэтому все эти суммы, которые гуляют на Transfermarkt или у вас на «Чемпионате», не совсем точны. Нужно видеть документы.

— Вы видели?

— Да, я специально попросил Митрофанова, в то время гендиректора «Зенита», показать скриншот документа с трансферной стоимостью Халка. Своими глазами видел цифру: € 40 млн.

«Семак — не диктатор и не «конфетник»

— Видите Аршавина в будущем главой клуба или даже всего российского футбола?

— Не знаю, сложно говорить. Андрей должен ещё состояться. Он пока не соответствует возрасту. Он же всё время был в футбольных командах, а жизненного опыта ему пока не хватает. Нужно пообтесаться. У него есть большие задатки. Аршавин хочет себя попробовать тренером и учится сейчас. Но тренер — это в первую очередь педагог. Хватит ли Аршавину терпения, чтобы работать с игроками, подобными ему? Они же все очень сложные. Семак в этом плане сейчас всем даёт фору. Вот он не диктатор и не «конфетник». У него в стартовом составе всегда лучшие. И он придерживается этого правила, кто бы ты ни был. Того же Дзюбу Семак начал менять. Тот, естественно, возмутился: как это так, я же звезда? В этом и заключается сила тренера. Ни в коем случае не должно быть любимчиков. Авансом никого в состав ставить нельзя. Вот у Морозова были любимчики, и поэтому, в общем-то, у него не было золотого успеха. А у Садырина играли лучшие. И Анатолий Тарасов говорил: «Резать по-живому». Если ты уже являешься тормозом для результата, то должен отойти в сторонку.

— Семак вовремя избавился от Дзюбы?

— Конечно. Он же ничего не потерял. Команда быстрее стала играть — её никто не тормозит. Но Дзюба себя некорректно ведёт по отношению к Семаку. Артём, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остаётся на совести Дзюбы. Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50-60, и будет иначе относиться к жизни. Это его проблемы. Мы относимся к нему как к футболисту, а лезть в личную жизнь или какие-то дрязги спортивным журналистам не стоит. У нас же есть «коллеги», которые на этом специализируются. Это большая беда спортивной журналистики. Говорите лучше об игровых качествах. Если вникнете в процесс подготовительной работы, поймёте суть игры, то и оценка ваша будет объективной.

Сергей Семак и Геннадий Орлов Фото: РИА Новости

«За 30 лет никого умнее Аршавина в нашем футболе не появилось»

— В топ-3 самых талантливых футболистов «Зенита» на вашей памяти Аршавин — тоже первый?

— Я «Зенит» с 1966 года знаю. В первую очередь назову Владимира Казачёнка. Он был фантастически физически сильным и очень обучаемым. Голубева, центрального защитника, Лобановский два года звал в Киев, а Володя не ушёл. Точный пас, чтение игры — супер. А третий — Серёга Дмитриев. Он же стал чемпионом и с «Зенитом», и с ЦСКА, а потом его ещё Романцев взял под Лигу чемпионов в «Спартак». И, конечно, очень талантливым был Юра Желудков. И у него был поставлен удар. В нашем футболе это проблема.

— Большая?

— Очень. У того же Дзюбы удар не поставлен. У Аршавина — тоже. А у Роналду — поставлен. Посмотри, как носочек у него тянется. Или как работает нога Месси — он же направляет мяч туда, куда хочет, причём с любой силой. А у нас в 17 лет выходят из академии дети и левой ногой не могут элементарную передачу сделать точно.

— Выходит, Аршавин в вашем рейтинге только пятый?

— Нет-нет. Аршавин по футбольному интеллекту первый. А эти ребята были прежде всего физически одарённые и хорошо играли в тот, советский футбол. Аршавин — это новое поколение. Некорректно сравнивать, однако за 30 лет России никого умнее Андрея в нашем футболе не появилось. Похожим на него был Черенков, но он больше к союзной эпохе относится. И потом Аршавин был очень дерзким на футбольном поле. Это очень важно — брать на себя игру, не бояться потерять мяч. Вот приезжал Бакаев из «Спартака» в «Зенит». Ему дают мяч, а он только назад играет. Сейчас так действует Алип — пасует рядом стоящему. Это не игра. Ты должен брать на себя инициативу, как это делал Ракицкий или Иванович. Сейчас посмотрим на Нино — я думаю, это должен быть такого склада игрок.

«Семьи Моутинью и Фалькао уже приезжали в Петербург смотреть условия для жизни»

— С кем из иностранных тренеров «Зенита» работалось комфортнее всего?

— Я со всеми дистанцию держу. Но мне Спаллетти кажется очень сильным тренером. Он выиграл два чемпионата: один в два круга, а второй — в три. И играли очень интересно, в Европе стали заявлять о себе. У Виллаш-Боаша были Халк, Витсель, Гарай. Более того — он уже договорился с Фалькао и Моутинью. А потом кричал: «Мутко зарубил нашу команду!» Семьи Моутинью и Фалькао приезжали в Петербург смотреть условия для жизни. И тут недели за полторы до старта ужесточают лимит на легионеров. Хотя идея не Мутко принадлежала, а шла свыше.

— Только из-за этого они не перешли в «Зенит»?

— Конечно. Лимит же. Но всё равно при Виллаш-Боаше «Зенит» показал лучший результат в Лиге чемпионов, выиграв группу.

Андре Виллаш-Боаш Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Чемпионат только начался, а Дриусси уже в Майами, отдыхает!»

— Манчини не показался вам «шабашником»?

— Показался. Когда он выиграл чемпионат Англии с «Манчестер Сити», у него была команда, классные футболисты. Он умеет управлять сильными игроками. А здесь он уже в октябре узнал, что уйдёт в сборную Италии. Соответственно, прохладно стал относиться к «Зениту». Первую часть до перерыва «Зенит» бьёт всех, играет. И вдруг в первую же паузу для сборных он даёт команде чуть ли не пять выходных. Я смотрю, Дриусси в Майами, уже фотографии публикует, отдыхает! Чемпионат только начался. И я понял: что-то тут не то. Так и вышло. Манчини уже тогда охладел к чемпионату России. Дальше они всё хуже и хуже играли.

— Почему у Луческу не получилось?

— А Луческу не дали тех игроков, которых он хотел. В «Шахтёре» у него много бразильцев было, он знал рынок. Проблема в том, что к Луческу было разное отношение в руководстве. Когда в 2018 году выбирали нового тренера, Фурсенко предлагал одного кандидата, Дюков — другого. Иностранцев. А Миллер сказал: «Нет, давайте возьмём Семака». Алексей Борисович взял на себя ответственность за этот выбор, и поэтому он так доволен, что всё так хорошо сложилось.

«Зенит» празднует очередную победу Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Санкт-Петербург — футбольная столица по определению»

— А вы с Миллером давно знакомы?

— До 2009 года только здоровались. А после того как стал плотно работать с «Зенитом», предложил ему сделать и передачу футбольную. И название для неё придумал Алексей Борисович.

— «Футбольная столица»?

— Да. Мы с ребятами написали 20 названий, а Миллер предложил «Футбольную столицу». Почему? Когда «Зенит» выиграл в 2007 году чемпионат в Раменском и вернулся домой, мы по телевидению показывали весь путь команды по Невскому к стадиону. Набился полный «Петровский». И Миллер, подняв кубок,

сказал такую фразу: «Теперь футбольная столица переехала в Санкт-Петербург». Но у меня было и другое обоснование этому названию.

— Какое?

— Именно в Петербурге официально зародился российский футбол. Так что это футбольная столица по определению. Вообще, «Зениту» очень повезло с руководителем. Он очень деликатный, никакого чванства. Просто сравните, как к Спаллетти отнеслись Де Лаурентис (президент «Наполи». — Прим. «Чемпионата») и Миллер.

Алексей Миллер Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Как?

— В «Наполи» о продлении контракта Лучано сообщила секретарша президента по электронной почте. А «Зенит» после ухода Спаллетти ещё целый сезон выплачивал ему контрактные деньги. Я считаю, что это самый сильный ход.

— Почему?

— Потому что сарафанное радио среди тренеров работает лучше всего. А это репутация клуба. Какая репутация, например, у «Спартака» сложилась, если у команды за 18 лет 17 тренеров было? Эта история была важна для «Зенита». У меня сейчас две передачи на «Радио «Зенит». Стараюсь давать объективные оценки футболистам и команде. Представь себе, Миллер слушает!

— Ничего себе.

— В последней передаче рассказываю: мол, Семак закрылся на сборах, пока неизвестно, по каким причинам. Вдруг сообщение от помощника Миллера. Прошу Игоря, напарника, брать на себя штурвал. А Алексей Борисович мне объясняет: «Семак решил закрыться, чтобы сосредоточиться, чтобы игроки меньше распылялись». И я тут же выдаю в эфир: только что позвонил наш постоянный радиослушатель Алексей Борисович Миллер и дал такую информацию.

— Бывало, что звонил с претензиями?

— Ну не с претензиями. Иногда поправлял, но очень аккуратно, деликатно. У него интеллект достаточный, не меньше, чем у Аршавина (улыбается).

— С Мутко не общаетесь?

— Нет, с Мутко мы давно разошлись, ещё в 1996 году. Генеральный директор тогда Садырину уведомление о непродлении контракта у мусоропровода вручил. Пашка жутко расстроился. И мы с Эрнестом Серебренниковым в эфире выступали за Садырина. Тогда на гаражах большими буквами писали: «Кто такой Мутко?» У него был повод обидеться на меня. Он меня и от эфира отстранял.

— При каких обстоятельствах?

— Я отработал Евро-2000. Возвращаюсь, а мне наш директор говорит: «Вы знаете, Мутко подписал личное соглашение с одним комментатором, и тот будет вести «Зенит». Но как только Мутко отодвинули, меня сразу вернули.

Продолжение следует.