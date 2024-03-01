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Гранат: на месте руководителей «Спартака» до последнего боролся бы, чтобы вытащить Промеса

Гранат: на месте руководителей «Спартака» до последнего боролся бы, чтобы вытащить Промеса
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Бывший футболист Владимир Гранат высказался о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии.

«Какой-то необдуманный поступок со стороны Промеса. Жалко, что с такими футболистами происходят такие вещи. Я бы на месте руководителей «Спартака» до последнего боролся, насколько это возможно, чтобы вытащить Промеса. Потому что футболист много сделал для команды и за него стоит бороться.

Промес – большая потеря для «Спартака», так как он является лидером команды на футбольном поле. По поводу матча с «Зенитом», хочется, чтобы ярко возобновился чемпионат и была игра с обилием голевых моментов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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