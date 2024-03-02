Гол сына Андрея Тихонова принёс победу «Енисею» в матче с «Торпедо»

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и московским «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. На 54-й минуте московская команда осталась в меньшинстве после того, как полузащитник Игорь Горбунов получил вторую жёлтую карточку. На 77-й минуте Денис Тихонов, сын главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, прямым ударом со штрафного забил единственный мяч прошедшей встречи и принёс победу красноярскому коллективу.

После этой победы «Енисей» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 27 очков в 21 матче. У «Торпедо» аналогичные показатели. Команда из Москвы находится на девятой позиции.