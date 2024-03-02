Александр Медведев: «Зенит» не рассматривал возможность приглашения Глушакова

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова полузащитника «Урарту» Дениса Глушакова. Ранее бывший футболист московского «Спартака» заявил, что его три раза звали в стан сине-бело-голубых.

«Денис — неплохой футболист. И даже можно сказать — хороший. Но «Зенит» не то что никогда его не звал, но и в принципе не рассматривал возможность приглашения Глушакова. Откуда тогда у него такая информация? Не исключаю, что над ним таким образом решили подшутить его агенты», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, Денис Глушаков выступал за «Спартак» с июля 2013 года по июль 2019 года. В составе красно-белых полузащитник принял участие в 172 матчах, отметился 23 забитыми мячами и 10 результативными передачами, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. 27 февраля 2024 года Денис Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту».