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Глушаков: меня три раза звали в «Зенит» — никогда не пойду туда

Глушаков: меня три раза звали в «Зенит» — никогда не пойду туда
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37-летний экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что его три раза звали в санкт-петербургский «Зенит». Футболист заявил, что никогда не станет игроком сине-бело-голубых.

«Меня три раза звали туда. Я рад, как всё в итоге у меня сложилось. Я никогда не пойду в «Зенит»! Да и меня не позовут (улыбается)», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, Денис Глушаков выступал за «Спартак» с июля 2013 года по июль 2019 года. В составе красно-белых полузащитник принял участие в 172 матчах, отметился 23 забитыми мячами и 10 результативными передачами, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. 27 февраля 2024 года Денис Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту».

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