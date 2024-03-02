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Краснодар — Рубин 1:1, результат матча 19-го тура РПЛ 2 марта

«Краснодар» упустил победу в концовке матча с «Рубином»
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Рубин». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Олусегун – 36'     1:1 Ашурматов – 90'    

Первый гол в матче был забит на 36-й минуте. Его автором стал вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун. Отметим, что для 21-летнего нигерийца это мяч стал третьим в текущем розыгрыше РПЛ. На 90-й минуте защитник «Рубина» Рустам Ашурматов сделал счёт 1:1.

После этой игры «Краснодар» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Рубин» заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.

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